Engin Altan Düzyatan: ‘Bütün gece ağladık’

OYUNCU Engin Altan Düzyatan Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Doha Film Festivali'ne (DFF) konuk oldu. Son olarak "Bir Adam Yaratmak" filminde başrolde yer alan ve bu rolüyle 13. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü alan Engin Altan Düzyatan, festivalde Regional Talent oturumuna konuk oldu. Düzyatan, DFI tarafından düzenlenen film etkinliklerine ilk kez 2019'da katıldığını ve o zamandan bu yana festivalin genç sinemacıları destekleme misyonunu her yıl daha da büyüttüğünü söyledi.

'FİLİSTİN'LE İLGİLİ MÜTHİŞ BİR FİLMDİ'

Düzyatan, festivalde açılış filmi "The Voice of Hind Rajab"ı izlediğini dile getirerek, "Dün gerçekten kalp kırıcı bir film seyrettik. Filistin'le ilgili ve bence müthiş bir filmdi. Burada gösterilmesi de çok anlamlıydı o yüzden. Bütün gece ağladık. Hollywood'dan birkaç tane sanatçının Brad Pitt gibi, Joaquin Phoenix gibi executive producer (yönetici yapımcı) olarak içinde yer aldığı Filistin'deki bir hikayeyi anlatan, çok güzel, çok değişik bir teknikle çekilmiş iyi bir film izledik" ifadelerini kullandı.