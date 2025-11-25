İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti

Ali Başak Karatay, 78 yaşında hayatını kaybetti. Çiftin 42 yaşında bir oğulları bulunuyor. Canan Karatay, daha önce katıldığı bir programda eşiyle ilgili olarak duygusal ifadeler kullanmış ve "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" demişti.
Bu sözler, ikilinin birbirine olan bağlılığını ve yıllara dayanan güçlü ilişkilerini gözler önüne seriyordu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!
Ali Başak Karatay'ın vefatı, hem ailesini hem de yakın çevresini yasa boğarken, Prof. Dr. Karatay için de büyük bir kayıp anlamına geliyor. Türkiye'de geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Karatay, zaman zaman tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelse de bu acı haberle sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş yankı buldu.Merhum Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Eğitim hayatına büyük önem veren Karatay, ABD'nin New York kentinde bulunan Syracuse Üniversitesi'nden mezun oldu. Akademik kariyerine büyük katkılar sunan Ali Başak Karatay, Türkiye'de felsefe eğitimine öncülük eden isimlerden biri olarak öne çıktı.Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucularından olan Karatay, akademik çalışmalarına İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü öğretim üyesi olarak devam ediyordu.Ali Başak Karatay'ın vefatının ardından cenaze programı da belli oldu.
Merhum, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Ailesi ve yakın çevresi, bu son yolculukta onu yalnız bırakmayacak.Canan Karatay ve eşi, 46 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine olan bağlılıklarıyla biliniyordu.
Çiftin hayatı, medyada sıkça yer alsa da özellikle Canan Karatay'ın açıklamaları ve paylaşımlarıyla öne çıkıyordu. Prof. Dr. Karatay, eşinin sağlık ve akademik başarılarını her fırsatta dile getirir, onunla ilgili anılarını sıklıkla paylaşırdı.
Ali Başak Karatay'ın vefatı, hem akademi dünyasında hem de aile çevresinde derin bir üzüntüye yol açtı.Karatay'ın yaşamı, özellikle felsefe ve eğitim alanındaki katkılarıyla hatırlanaca.
26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii'nde kılınacak namaz ile Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek.Hayatını kaybeden Ali Başak Karatay, geride derin bir akademik miras ve güçlü bir aile bağı bırakmış oldu.