MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV | 26 Kasım Çarşamba

Son dakika haberleri...Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, Huriye Helvacı ve oğlunun ölümüyle ilgili merak edilenleri ekrana taşıyor. İşte Atv Müge Anlı canlı izleme ekranı...
Yayına bağlanan bir izleyici Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın kaybıyla ilgili önemli detaylar verdi. Anne ve oğlunu arama çalışmalarına katıldığını söyleyen izleyici, baba Bayram Helvacı'nın o çalışmalara katılmadığını anlattı. Arama çalışmalarına aracı olmadığı için gitmediğini söyleyen Bayram Helvacı'nın eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı.
Huriye Helvacı ve oğlunun kaybında şüpheliler arasında olan Sultan Uzun, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Şerife Hanım, Sultan Uzun'un köyü terk ettikten sonra cenazelerin bulunduğunu açıkladı. Huriye Helvacı'nın kendisine gelmediğini söyleyen Sultan Uzun ise, "Mustafa Uzun, Huriye'yi bana getirmedi. Huriye'nin kaybolduğundan haberim yoktu" dedi.
Oğlu ile birlikte ölümü şüpheli bulunan Huriye Helvacı'yı tanıyan Sahinur Yılmaz, Müge Anlı ekibine konuştu. İlk olarak arkadaşının 6 ay kadar önce eşi Bayram Helvacı'dan şiddet gördüğünü söyledi. Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'nın kolunu kırdığını söyleyen Sahinur Yılmaz, "Sultan Uzun ve adı geçen, yaşlılar ve kadınlar üzerinden menfaat sağlıyorlar" dedi.