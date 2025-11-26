Haberler Yaşam MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV | 26 Kasım Çarşamba MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV | 26 Kasım Çarşamba Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 2 Kasım'da Kastamonu'da kaybolan ve 11 Kasım'da cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası... HABER MERKEZİ









Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ve ekibi, Huriye Helvacı ve oğlunun ölümüyle ilgili merak edilenleri ekrana taşıyor.

Yayına bağlanan bir izleyici Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın kaybıyla ilgili önemli detaylar verdi. Anne ve oğlunu arama çalışmalarına katıldığını söyleyen izleyici, baba Bayram Helvacı'nın o çalışmalara katılmadığını anlattı. Arama çalışmalarına aracı olmadığı için gitmediğini söyleyen Bayram Helvacı'nın eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı.