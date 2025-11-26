Son dakika: Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025'te sosyal medya kanallarında yayınladığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla re'sen soruşturma başlattı. 21 Haziran'da gözaltına alınan Altaylı, 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında en az 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Altaylı'nın yargılandığı davada ikinci duruşma bugün görüldü. Duruşma İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya, Fatih Altaylı ile sanık avukatı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Duruşmaya destek için Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Faruk Süren, Tarihçi Murat Bardakçı, Akademisyen Celal Şengör, Tarihçi İlber Ortaylı ve Altaylı'nın ailesi katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.