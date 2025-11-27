IQ Money'den yasa dışı bahis sitesi kullanıcılarına özel panel!

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre IQ Money şirketi hakkında ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da bir soruşturma yürütüldüğü gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz aylarda başlatılan soruşturmaya göre, IQ Money tarafından sağlanan panel ve API yazılımları aracılığıyla entegre çalışan, suçta kullanıldığı anlaşılan "bankexpresspayment" ve "e-fastpayment" isimli iki ayrı panele daha rastlandı. Bu panelin yazılımlarının, IQ Money'in kurumsal müşterilerine özel olarak sağladığı, uygulama ara yüzü ile yine API desteğiyle entegre bir şekilde çalıştığı tespit edildi.

YASA DIŞI BAHİS SİTESİ KULLANICILARINA ÖZEL PANEL

Farklı "walletv2.iqmoney.com.tr" adresi üzerinden erişim sağlanan IQ Money'e ait panel ekranında, müşterilere özel gösterge paneli hizmetinin, çekim ve yatırım taleplerinin yönetebildiği alanların ve çeşitli istatistik verilerinin yer aldığı saptandı. Panelin, yasa dışı bahis sitelerine üye olan kullanıcıların yatırma ve çekme işlem emirlerinin kontrolünde, onaylanmasında ve bu işlemler kapsamında IQ Money'e ait IBAN adreslerine aktarım yapılmasında fonksiyon gördüğü belirlendi.

IQ MONEY HESAPLARINI YASA DIŞI BAHSE AÇTI

Ele geçirilen iki panelin, çok sayıda yasa dışı bahis sitelerine üye olan kullanıcıların, bu sitelerde bahis oynayabilmek için bakiye oluşturma amacıyla gerçekleştirdikleri para yatırma- para çekme taleplerinin kontrolü, takibi, onayı ve aktarımı işlevini gördüğü tespit edildi. IQ Money IBAN adresleri ile söz konusu iki panel yazılımı ve yasa dışı bahis siteleri arasındaki bu entegrasyonun, işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesine, kısa zaman diliminde çok sayıda işlem yapılabilmesine olanak sağladığı belirlendi. Ayrıca, işlemlere yasal-rutin bir görünüm kazandırılması amaçlandı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre IQ Money hesaplarının, yasa dışı bahis suçu kapsamında yoğun şekilde kullanıldı.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ALTYAPI DESTEĞİ

Soruşturma dosyasındaki şüpheliler arasında yer alan Hasan Yüksel'in yasa dışı bahis sistemlerinin altyapılarını temin ettiği, bu sistemlerde ödeme altyapısı olarak kullanılan "e-fastpay", "bankexpresspayment", "IQ Money", "Heetpay" yazılımlarının teknik altyapı ve desteğini sağlayan isim olarak dikkat çekti. Anıl E., Mertcan E. ve Burkan A. ile birlikte e-fastpayment paneline erişim yetkisi verme faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.