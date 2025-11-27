IQ Money'den yasa dışı bahis sitesi kullanıcılarına özel panel!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye yönelik soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Bilindiği üzere 155 milyar 518 milyon liralık devasa bir işlem hacmine ulaşılan sistemde, sadece 25 kişinin toplamda elde ettiği 77 milyar 944 milyon liranın nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değeriydi. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmış, 16 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
PATRONA KIRMIZI BÜLTEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi Suçları Soruşturma Bürosu ve Suç Gelirlerini Aklama Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Kemal Aktaş'ın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan aramalarda bulunamayan ve yurt dışına firar ettiği saptanan IQ Money Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Duran hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı.
MANİSA BAŞSAVCILIĞI DA SORUŞTURMA YÜRÜTMÜŞ
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre IQ Money şirketi hakkında ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da bir soruşturma yürütüldüğü gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz aylarda başlatılan soruşturmaya göre, IQ Money tarafından sağlanan panel ve API yazılımları aracılığıyla entegre çalışan, suçta kullanıldığı anlaşılan "bankexpresspayment" ve "e-fastpayment" isimli iki ayrı panele daha rastlandı. Bu panelin yazılımlarının, IQ Money'in kurumsal müşterilerine özel olarak sağladığı, uygulama ara yüzü ile yine API desteğiyle entegre bir şekilde çalıştığı tespit edildi.
YASA DIŞI BAHİS SİTESİ KULLANICILARINA ÖZEL PANEL
Farklı "walletv2.iqmoney.com.tr" adresi üzerinden erişim sağlanan IQ Money'e ait panel ekranında, müşterilere özel gösterge paneli hizmetinin, çekim ve yatırım taleplerinin yönetebildiği alanların ve çeşitli istatistik verilerinin yer aldığı saptandı. Panelin, yasa dışı bahis sitelerine üye olan kullanıcıların yatırma ve çekme işlem emirlerinin kontrolünde, onaylanmasında ve bu işlemler kapsamında IQ Money'e ait IBAN adreslerine aktarım yapılmasında fonksiyon gördüğü belirlendi.
IQ MONEY HESAPLARINI YASA DIŞI BAHSE AÇTI
Ele geçirilen iki panelin, çok sayıda yasa dışı bahis sitelerine üye olan kullanıcıların, bu sitelerde bahis oynayabilmek için bakiye oluşturma amacıyla gerçekleştirdikleri para yatırma- para çekme taleplerinin kontrolü, takibi, onayı ve aktarımı işlevini gördüğü tespit edildi. IQ Money IBAN adresleri ile söz konusu iki panel yazılımı ve yasa dışı bahis siteleri arasındaki bu entegrasyonun, işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesine, kısa zaman diliminde çok sayıda işlem yapılabilmesine olanak sağladığı belirlendi. Ayrıca, işlemlere yasal-rutin bir görünüm kazandırılması amaçlandı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre IQ Money hesaplarının, yasa dışı bahis suçu kapsamında yoğun şekilde kullanıldı.
YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ALTYAPI DESTEĞİ
Soruşturma dosyasındaki şüpheliler arasında yer alan Hasan Yüksel'in yasa dışı bahis sistemlerinin altyapılarını temin ettiği, bu sistemlerde ödeme altyapısı olarak kullanılan "e-fastpay", "bankexpresspayment", "IQ Money", "Heetpay" yazılımlarının teknik altyapı ve desteğini sağlayan isim olarak dikkat çekti. Anıl E., Mertcan E. ve Burkan A. ile birlikte e-fastpayment paneline erişim yetkisi verme faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.
TELEGRAM'DAN YÖNLENDİRDİLER
Ahmet Ö.'nün bir yasa dışı bahis sitesine web tasarımı ve teknik destek sağlayarak, bu sitelere müşteri kazandırmaysa yönelik eylemler gerçekleştirdiği, reklam ve teşvik amaçlı içeriklerde yer aldığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerden Özlem K.'nın ise Telegram üzerinden iletişim kurduğu yasa dışı bahis kullanıcılarının para yatırma ve çekme işlemlerinde teknik destek sunduğu, dijital materyallerinde birden fazla bahis sitesine ait üye bilgileri ile işlem verilerinin bulunduğu panelleri kullandığı saptandı.
PANEL NEDİR NE İŞE YARAR
Türkiye'de yasa dışı bahis oynatılması, yurt dışındaki yasal bir bahis şirketinden bir panel satın alınıp, kiralanarak veya firma tarafından tasarlanan bir site üzerinden oynanabiliyor. Yönetim paneli olarak da adlandırılan panel, ilgili web sitesinin yapılandırılmasını ve kontrol edilmesini sağlayan bir uygulama olarak biliniyor. Uygulama, sadece yetkilendirilmiş kullanıcıların erişimine açık. Bu panel üzerinden sistemin tüm temel kontrolleri gerçekleştirilebiliniyor. Ayrıca panel, ödeme giriş ve çıkışlarının yönetilmesinde bir ara yüz (gateway) işlevi görüyor. Kullanıcılardan gelen ödemeleri alarak hesaplar arasında dağıtım sağlayabiliyor.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMA RİSKİ ARTIYOR
Sistemler arası entegrasyon da API (Uygulama Programlama Ara Yüzü) altyapısı kullanılarak gerçekleştiriliyor. Peki para aklamak isteyen kişiler neden panel kullanıyor. Panel tarafından ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile kurulan entegrasyonların uygun kontrol mekanizmalarıyla desteklenmemesi halinde işlem görünürlüğü azalıyor ve suç gelirlerinin aklanma riski artıyor.