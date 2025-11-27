Haberler Yaşam Öğretmen ve öğrenciler kovulmuştu: O kafeden haber var! Öğretmen ve öğrenciler kovulmuştu: O kafeden haber var! 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması için bir araya gelen öğretmen, öğrenci ve velilerin, işletme sahibi tarafından 'az sipariş' gerekçesiyle kovulduğu iddia edilen Gaziosmanpaşa'daki kafe, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. SABAH









Gaziosmanpaşa'da Öğretmenler Günü için bir kafede buluşan öğretmen ve veliler, iddiaya göre birer kahve içip uzun süre oturdukları gerekçesiyle işletme sahibi tarafından kapı dışarı edildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışmada kafe sahibinin "Emniyet'e de, vali'ye de, CİMER'e de şikayet et" sözleri büyük tepki topladı. O görüntülerin ardından belediye işletmeyi mühürledi.

24 Kasım'da öğretmenlerini kutlamak için bölgede bir kafeye 20 kişilik rezervasyon yapan grup kafe sahibinin iddiasına göre 40 kişi geldi. Ancak aralarından yalnızca birkaçının sipariş vermesi üzerine grup, işletme sahibiyle karşı karşıya geldi. İddiaya göre işletme sahibi, mekânda uzun süre oturduklarıını söyleyerek çıkmalarını istedi. İçlerinde engelli bir bireyin de bulunduğu belirtilen veliler tepki gösterince tartışma büyüdü.