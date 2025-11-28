Japon deprem uzmanı Ege Bölgesi’ni değerlendirdi

Manisa'da düzenlenen kitap fuarına katılan Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, kentte son günlerde yaşanan depremleri değerlendirdi.

Gerçekleştirilen programda öğrencilere deprem konusunda önemli bilgiler veren Moriwaki, kentin zemin yapısına dikkat çekti. Moriwaki, dağlık bölgelerde riskin düşük olduğunu, ancak ova kesimi ve yumuşak zemine sahip alanlarda daha fazla sıkıntı yaşanabileceğini söyledi. Ege Bölgesi'nde çok sayıda küçük ve ince fay bulunduğunu hatırlatan Moriwaki, bu nedenle sık sık depremlerin yaşanmasının normal olduğunu söyledi.

EGE 4.6 İLE SALLANDI

2020 yılında Manisa, Muğla ve İzmir çevresinde önemli depremler olduğunu hatırlatan uzman, bölgedeki sarsıntıların devam etmesinin olağan olduğunu ifade etti. Moriwaki, Manisa'da yakın zamanda büyük bir deprem beklemediğini vurgulayarak, "2020'de bölgede yeni bir kırılma olduğu için hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir'de deprem oluyorsa Manisa'da da etkisi olabilir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Önceki gece saat 03.08'de Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.