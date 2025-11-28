Kocaeli'de Kefken açıklarında gemide patlama sonra yangın! 25 mürettebat tahliye edildi

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

25 PERSONEL KURTARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KAIROS adlı gemideki 25 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"KAIROS isimli ve içinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır."

VIRAT İSİMLİ BAŞKA BİR TANKER İSABET ALDI

Öte yandan, Karadeniz'de VIRAT isimli bir tankerin de isabet aldığı bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.