SON DAKİKA... İstanbul Kağıthane'de küfürleşme cinayeti: Önce sırtından bıçaklayıp sonra başını yere vurdu!

Olay, 26 Kasım Çarşamba günü saat 22.20 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçmişte yaşanan küfürleşme nedeniyle aralarında husumet bulunan Haluk Akgül ile Rauf D. arasında yeniden tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Akgül sırtından bıçaklandı. Rauf D. yere düşen Akgün'ün başını yere vurdu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akgül hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'SABAH DUYDUM ÖLMÜŞ DEDİLER'

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Evren, "Akşamüstü bir şeyler oluyor. Sonra baktım orada bir sesler geliyor falan. Millet toplanmış ambulans geldi. Bu kadar yani. Sonra dediler ki yaralama var dediler.