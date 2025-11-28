  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Sultangazi'de düğün salonunda gizli kamera şoku! Kadınların giyinme odasında...

İstanbul Sultangazi'deki bir düğün salonunda kadın çalışanlar salon sahibi H.D.'nin odaya sık girmesinden şüphelenip giyinme odasında arama yaptı. Kadın çalışanlar yaptıkları aramada havalandırma içine gizlenmiş kamerayla karşılaştılar. H.D.'nin savunması ise 'yok artık' dedirtti.

İstanbul'da Sultangazi'de düğün salonunda çalışan kadınlar, şüphelenip yaptığı aramada giyinme odasındaki havalandırma içine gizlenmiş kamera bulundu. Salon mühürlenirken, sahibi gözaltına alındı.

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun çalışanlara ait giyinme ve bakım odasında dün akşam saatlerinde gizli kamera bulundu.

Kadın çalışanlar, salon sahibi H.D.'nin son dönemde odaya sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada kamerayı havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş halde buldu.

Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı.

Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de, kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.D. hakkında 'özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı

