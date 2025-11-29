Kırıkkale'de yaşandı! Hesabında 55 milyon lirayı görünce şoke oldu

"BANKA ÇALIŞANLARI DA KENDİNDEN GEÇTİ"



Hesaplarına el konulduğunu ve şu an işlem gerçekleştiremediğini ifade eden Gürler, "MASAK el koyduğu için banka da bir şey yapamadı. Öyle kaldım yani, banka hesabımı da şu an kullanamıyorum. Devlet büyüklerimden en azından bu parayı kim gönderdi, ne yaptı, nereden geldi baksınlar. Bana vermesinler, zaten yasa yoluyla halletmek istiyorum. Burada mağdur olan benim, hesabımı kullanamıyorum. Hayal kurulacak kadar büyük para. Ben 55 sene çalışsam o parayı bir arada göremem. Banka çalışanları da ilk başta 55 bin lira dediler, sonra 55 milyonu görünce onlar da kendinden geçti. 'Bu nasıl bir para?' diye. Beni görüyorsun işçi, emekçi bir insanım. Kendi yağında kavrulan bir insanım" diye konuştu.