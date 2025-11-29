Mardin’deki aile katliamında yeni gelişme: 'Yasak aşk' iddiası doğru mu? Tutuklanan komşu anlattı

Son dakika haberleri...Tüyler ürperten cinayet, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.
ANNE, BABA VE KIZLARI BAŞLARINDAN TEK KURŞUNLA…
Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
CİNAYET ŞÜPHESİ: BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK!
Aile, gözyaşları ile toprağa verilirken olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.
10 KİŞİLİK ÖZEL EKİP SIR CİNAYETİ ARAŞTIRIYOR
Kurulan 10 kişilik özel ekip sır cinayeti aydınlatmak için inceleme yaparken alınan el swapları Diyarbakır Kriminal'e yollandı. Yapılan incelemelerde baba ve kızının elinde barut izine rastlandı. Öte yandan evde sadece 2 boş kovanın bulunduğu açıklandı.
TUTUKLU SAYISI 3'E ÇIKTI
Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları Mirhan Can, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. Mirhan Can işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'delil karartmak' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli Mirhan Can'a yardım ettiği belirlenen V.E. isimli şüphelide gözaltına alındı. V.E.'nin şüpheli ile irtibatının ve delillerin karartılması sürecinde rolü olduğu şüphesiyle tutuklandığı vurgulandı. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında M.C. ile V.E.'nin tutuklanmasının ardından 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
1 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. 'Delil karartma' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 3'e çıktı.
AİLEDEN KORKUNÇ İDDİA: EVDEKİ PARA VE ALTINLAR...
Öte yandan Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, kardeşinin ve ailesinin para için öldürüldüğü kanaatine vardıklarını açıkladı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın ulaştığı son bilgi ise şaşkınlık yarattı. Öyle ki Kaya ailesinin yakınları olayın cinayet olabileceğini, evdeki para ve altınların da kayıp olduğunu açıkladı.
İFADESİNDE YASAK AŞK DETAYI
Soruşturma kapsamında tutuklanan komşu Mirhan Can, savcılıktaki ifadesinde Mehmet Kaya'ya silahı kendisinin temin ettiğini kabul etti. Mirhan Can, Mehmet Kaya'nın alacak verecek konusunda tehdit edildiğini söylediğini, bu nedenle kendisine silah bulduğunu ifade etti. İfadesinde Mehmet Kaya'nın başka bir kadınla yasak aşk yaşadığını da iddia eden Mirhan Can, "Mehmet bana tehdit aldığını söylediği için ona silah temin ettim. Olay saatinde evlerindeydim. Eşiyle tartıştı, eşini öldürdü. Sonra kızını öldürdü.
Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' dedi. Sonra da kendisi intihar etti. Ben de silahı alarak kanalizasyona attım. Olay sırasında Kaya ailesinin evindeydim. Mehmet Kaya'nın önce eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştığını ve eşi Berna Kaya'yı vurduğunu anlattı. İfadeye göre, Mehmet Kaya daha sonra kızı Samyeli'ni de öldürdü ve ardından bana dönüp olayla ilgili kimseyle konuşmamamı, aksi halde beni de öldüreceğini söyledi. Olaydan sonra evde bulduğum tabancayı alarak delilleri karartmak amacıyla Ceylanpınar yolunda kanalizasyona attım" dedi.