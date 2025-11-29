Mardin’deki aile katliamında yeni gelişme: 'Yasak aşk' iddiası doğru mu? Tutuklanan komşu anlattı

Kurulan 10 kişilik özel ekip sır cinayeti aydınlatmak için inceleme yaparken alınan el swapları Diyarbakır Kriminal'e yollandı. Yapılan incelemelerde baba ve kızının elinde barut izine rastlandı. Öte yandan evde sadece 2 boş kovanın bulunduğu açıklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları Mirhan Can, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. Mirhan Can işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'delil karartmak' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli Mirhan Can'a yardım ettiği belirlenen V.E. isimli şüphelide gözaltına alındı. V.E.'nin şüpheli ile irtibatının ve delillerin karartılması sürecinde rolü olduğu şüphesiyle tutuklandığı vurgulandı. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında M.C. ile V.E.'nin tutuklanmasının ardından 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. 'Delil karartma' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 3'e çıktı.

AİLEDEN KORKUNÇ İDDİA: EVDEKİ PARA VE ALTINLAR...

Öte yandan Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, kardeşinin ve ailesinin para için öldürüldüğü kanaatine vardıklarını açıkladı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın ulaştığı son bilgi ise şaşkınlık yarattı. Öyle ki Kaya ailesinin yakınları olayın cinayet olabileceğini, evdeki para ve altınların da kayıp olduğunu açıkladı.

İFADESİNDE YASAK AŞK DETAYI

Soruşturma kapsamında tutuklanan komşu Mirhan Can, savcılıktaki ifadesinde Mehmet Kaya'ya silahı kendisinin temin ettiğini kabul etti. Mirhan Can, Mehmet Kaya'nın alacak verecek konusunda tehdit edildiğini söylediğini, bu nedenle kendisine silah bulduğunu ifade etti. İfadesinde Mehmet Kaya'nın başka bir kadınla yasak aşk yaşadığını da iddia eden Mirhan Can, "Mehmet bana tehdit aldığını söylediği için ona silah temin ettim. Olay saatinde evlerindeydim. Eşiyle tartıştı, eşini öldürdü. Sonra kızını öldürdü.

