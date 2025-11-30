Yönetmen Uluçay ölüm yıl dönümünde anılıyor

Türk sinemasının en özgün anlatıcılarından Ahmet Uluçay, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sinemaya olan tutkusuyla bıraktığı derin izi bir kez daha hatırlatıyor. Kendine has anlatım diliyle hafızalara kazınan Uluçay, yaşamı boyunca sinemaya duyduğu tutkuyu imkânsızlıkların içinden büyük bir yaratıcılıkla var etmeyi başardı. 30 Kasım, bu üretken ve hayalperest sanatçının vefatının yıl dönümü olarak her yıl onun sinema aşkını, naifliğini ve yenilikçi bakış açısını yeniden anımsatıyor.

BİR DÜNYA YARATMAK

Kütahya'nın Tepecik Köyü'nde başlayan yaşamında sinema, Uluçay için yalnızca bir sanat değil; hayal kurmanın, imkân yaratmanın ve çocuk kalmanın bir yoluydu. Kısıtlı teknik olanaklarla çektiği kısa filmlerle ulusal ve uluslararası festivallerde büyük ilgi gören Uluçay, yarattığı masalsı dünyayla Türkiye sinemasını bambaşka bir noktaya taşımayı başardı. Yaratıcılığının en sıcak örneklerinden biri olan Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, kendi çocukluk izlerinden beslenen ve büyümenin hüznünü sinemanın büyüsüyle harmanlayan derinlikli bir film olarak sinemaseverlerin kalbinde özel bir yer edindi. Uluçay'ın sinemasında samimiyet, üretme arzusu ve şiirsellik iç içe geçerken ortaya çıkan eserler, Türkiye'de bağımsız sinemanın ruhuna ilham vermeye devam ediyor.