İlber Ortaylı Kütüphanesi’ne anlamlı bağış

Kültürpark'ta açılan İzmir Büyükşehir Belediyesi İlber Ortaylı Kütüphanesi, iki değerli bilim insanını ağırladı.

BİNLERCE KİŞİ ZİYARETÇİ GELDİ

Türkiye'nin nöroloji alanında önemli isimlerinden Prof. Dr. Cumhur Ertekin ve eşi Doç. Dr. Nezihe Ertekin, kütüphaneyi ziyaret ederek kendi kitaplarını okuyucularla buluşturmak üzere bağışladı. Bağışlanan kitaplar, sadece kütüphane koleksiyonunu zenginleştirmekle kalmayacak, özellikle tıp öğrencileri için de değerli bir kaynak olacak. Cumhur Ertekin'in uluslararası 173 araştırma makalesi bulunuyor; bu makalelere yönelik 8 bin civarında atıf var. Ertekin, aynı zamanda Bilim Akademisi kurucu üyesi. İlber Ortaylı Kütüphanesi, açıldığı gün olan 24 Eylül tarihinden 26 Kasım tarihine kadar 566 üye sayısına ulaşırken, etüt ve araştırma için gelenlerin sayısı 6 bin 859, ziyaretçi sayısı 2 bin 856 oldu.