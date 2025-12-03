MEB hazırlıklara başladı! Okula başlama yaşı değişiyor

Bu uygulama birinci sınıflarda 14 aya kadar varan yaş farkları oluşturuyor; sınıf içinde akademik uyumdan sosyal gelişime kadar pek çok güçlüğü beraberinde getiriyor. Bakanlık, yaş farkının yol açtığı akran zorbalığını önlemek ve sınıfları daha homojen bir yapıya kavuşturmak için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir tartışma konusu olan ilkokula başlama yaşına yönelik yeni bir hazırlık yürütüyor. 2014 tarihli yönetmeliğe göre eylül ayı sonunda 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlarken, velilerin dilekçesiyle 66-68 aylık çocuklar da okula başlayabiliyor.

Planlamaya göre ilkokula başlama yaşı temel olarak 72 ay olacak; çocukların gelişimsel durumuna göre 72-3 yani 69 ay ve 72+3 yani 75 ay esnekliği tanımlanacak.

YAŞ FARKI ZORBALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Mevcut sistemde 66 aylık bir çocuk ile 80 aylık bir çocuk aynı sınıfta olabiliyor. Eğitimciler bu farkı "Bir bebeğin 14 aylık bir çocukla aynı beceriyi göstermesini beklemek gibi" sözleriyle özetliyor.

Uzmanlara göre özellikle küçük yaşta başlayan öğrenciler, duygusal ve fiziksel olarak daha olgun yaştaki akranlarının baskısına karşı savunmasız kalıyor. Bu nedenle yaş düzenlemesinin yukarı çekilmesi zorbalığı azaltmada kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.