Kayseri’de LPG tankı patladı: 3 işçi yaralandı

Merkez Melikgazi İlçesi Orta Sanayi Sitesindeki bir otogaz dönüşüm firmasına getirilen otomobili LPG tankını değiştirmek için getirilen 38 BP 645 plakalı otomobilin tank patladı. Değişmesin aslında meydana gelen patlamada 3 işçi vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan yanıklarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yararlılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Patlama nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.