  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Son dakika! Osmaniye'de yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 7 ölü, 10 yaralı

Son dakika! Osmaniye'de yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 7 ölü, 10 yaralı

Son dakika haberleri... Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi.



Sürücü ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, aynı güzergahta 06 CSZ 652 plakalı TIR'a çarptı.



Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA