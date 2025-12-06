Haberler Yaşam Sosyal konut projesine rekor başvuru! İlk kura tarihi belli oldu! Sosyal konut projesine rekor başvuru! İlk kura tarihi belli oldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi' ile '500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 10 Kasım'da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaşıldığını, ilk kuraların ise 29 Aralık'ta çekileceğini söyledi. SABAH









Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkım yaşanan Hatay'ın merkez Emek Mahallesi'nde inşaatı devam eden Emek-Aksaray 3'üncü Etap Projesi'nin süreciyle ilgili basın açıklaması yaptı. Emek ve Aksaray mahallerinde, depremin etkisini anlatan Bakan Kurum, "Mahallemiz; depremde çok büyük yıkım yaşadı. Öyle ki enkazlar kalktıktan sonra bölgeye gelen vatandaşlarımız eski evlerinin yerlerini bulmakta dahi zorlanıyorlardı. 'Koca bir tarla olmuş ancak mezarlıktan tanıyoruz mahallemizin yerini' diyen Hataylı Zekiye Teyze'mizin sözlerini unutmak mümkün değil. Ben, o günleri burada, milletimizle birlikte yaşamış biri olarak şunu büyük bir gönül huzuruyla ifade etmek isterim ki, o hüzünle baktığımız yerleri, şimdi sağlam, huzurlu ve güvenli yuvalarla doldurduk. Birkaç fotoğraf göstereceğim. Emek Mahallemizin eski ve yeni hali, Emek'imizin fotoğrafı bunlar. Çünkü şu anda burası, adeta yeniden doğan bir kente dönüşmüş, Emek-Aksaray Mahallesi aksında inşa ettiğimiz 6 bin konut ve 655 iş yerimizle, örnek bir mahalle olmuştur. Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki bu muhteşem mahalle artık, 75'inci Yıl Bulvarı'na da erişerek, Hatay'ın kalbine uzanan, çok özel bir yaşam alanı olmuştur. Mahallemizi tüm altyapısı ve sosyal donatılarıyla beraber yeniden ayağa kaldırmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Ben bu vesileyle yeni yuvalarında yaşamaya başlayan tüm kardeşlerime, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ' Hatay'ın tarih boyunca nice fırtınalara göğüs gerdiğini ve her seferinde tekrar daha güçlü şekilde ayağa kalktığını vurgulayan Bakan Kurum, "6 Şubat depremlerinden sonra da devlet-millet el ele vererek yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, Hatay asrın inşasının adeta kalbi olmuştur. Depremin ilk anından itibaren, şehrimizin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliği yürütüyoruz. Hamdolsun, ortaya koyduğumuz kararlılık sayesinde bugün, 11 ilimizin tamamında artık, neredeyse tüm evlerimizde ışıklar yanmaya başladı. Son anahtarları teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Adıyaman'da, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 350 bininci konutu, hak sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşamıştık. Hatay özelinde de bugüne kadar 98 bin konutumuzu teslim ettik. Hatay Kumlu'da, Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurduk. Kumlu, Reyhanlı ve Antakya'daki 21 mahallede yalayan vatandaşlarımız için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evi inşa ettik. Bununla beraber yine Antakya Dikmece'de 5 milyon metrekarelik alanda kurulu olan, deprem bölgesinin en büyük 3'üncü şantiyesinde, 14 bin 500 konutumuzun yapımında da sona yaklaşıyoruz. Bu ay sonunda Hatay'da, 153 bin konutumuzun tamamını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş, buradaki sözlerimizi tamamen yerine getirmiş olacağız. Hemen ardından da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, son anahtar teslim törenimizi büyük bir gurur ve huzurla yapacağız. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıl sonu hedefimiz olan 453 bin konutumuzun çok daha fazlasını sahiplerine kavuşturacağız. Bu rakamlar mimarından mühendisine, işçisinden emekçisine kadar uzanan insanüstü bir gayretin sonucudur. Fakat biz bu başarıyı sadece konutlarla sınırlı tutmuyor; sosyal, kültürel ve tarihi alanlarda da aynı hızla ilerliyoruz. 11 ilimizi, meydanları, camileri, okulları, bahçeleri ve parklarıyla bütüncül, stratejik ve tarihe vefalı bir şehircilik vizyonuyla geleceğe taşıyoruz. Biliyorsunuz, İskenderun'da örnek bir çevre düzenleme projesi hayata geçirdik. İskenderun Sahil Yolu'muzu ve çevresini yenileyerek Hataylı hemşerilerimize armağan ettik. Hatay'ın simgesi olan Tarihi Uzun Çarşı'yı, Atatürk Caddesi'ni, Kemalpaşa Caddesi'ni ve 'Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi' olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ni yeniden eski ihtişamına kavuşturuyoruz. Yine Tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri'nin iki yakasındaki yapıların da ihya çalışmalarına devam ediyoruz. Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii'mizdeki restorasyon çalışmalarımızda da artık son aşamadayız. İnşallah camimizi, yıl sonunda ibadete açacağız" diye konuştu.