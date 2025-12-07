112’ye güç veren kadınlar

KADIN paramadikler, fedakarlıkları ve profesyonellikleriyle dikkat çekiyor. "İnsan hayatına dokunmak her zorluğa değer" anlayışıyla paramedikler kimi zaman zorlu arazi şartlarında kimi zaman yoğun trafikte vakalara en hızlı şekilde ulaşmaya çalışıyor. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalışan 3 kadın paramedik aynı ambulansta görev yapıyor. Kadın sağlıkçılar bir yandan ambulans içinde ekip yönetimi ve ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, bir yandan da hastalar için zamanla yarışıyor. Ambulans görevlerinin fiziksel güç gerektiren yönleri olduğunu ancak bunu dayanışmayla aştıklarını ifade eden Gülay Ögeday, "Bazen 5. kattan 100 kilonun üzerindeki bir hastayı indirmek zorunda kalıyoruz. Zorlandığımız noktada hasta yakınları ya da çevredekilerden destek alıyoruz. Bunun yanında psikolojik olarak da zor vakalar oluyor. Çocuk hastalara annenin gözyaşları arasında müdahale etmek hepimizi duygusal anlamda etkiliyor. Buna rağmen görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Olay yerine gittiğimizde 'Siz mi yapacaksınız' diyenlerle karşılaşıyoruz ama bu işi severek ve gönülden yapıyoruz" dedi.

'PAHA BİÇELEMEZ BİR DUYGU'

FIRDEVS Karapınar da zorluklarına rağmen mesleğiyle gurur duyduğunu dile getirdi. İnsan hayatına dokunmanın tarif edilmez bir his olduğunu vurgulayan Karapınar, "Hastayı gerekli müdahalelerden sonra hastaneye ulaştırmak paha biçilemez bir duygu. Hastaya müdahale ettikten sonra onu yaşama bağlamak ayrı bir güzel duygu" dedi. İstasyonda ambulans sürücüsü olarak görev yapan paramedik Ebru Sena Yurttaş ise yaklaşık 10 yıldır meslekte olduğunu belirterek, hem sürücülük hem de tıbbi müdahale sorumluluğunu birlikte yürüttüğünü anlattı.Yurttaş, "Ambulansı kullanırken büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Hem hastanın hem ekip arkadaşlarımızın hem de trafikteki diğer araçların güvenliğini sağlamak zorundayız" diye konuştu.