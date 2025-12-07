Adli emanet soygununda flaş gelişme: Şafak operasyonuyla gözaltına alındılar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli emanet deposunda ortaya çıkan çaplı büyük 147 milyon liralık altın vurgununun ardından polis bu sabah 17 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yaptı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, firari Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ile altınların yüklendiği araçta bulunan kişi gözaltına alındı. Kamera görüntüleri incelendiğinde, çalınan altınların taşındığı araca eşlik eden bir şüpheliyle, altınların bir kısmını teslim almaya gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi emniyete götürüldü.