Haberler Yaşam Alışverişten dönen kadın dehşeti yaşadı! Banyodan bir anda çıkıp... Alışverişten dönen kadın dehşeti yaşadı! Banyodan bir anda çıkıp... İstanbul Ümraniye'de bir eve giren gaspçı karşısında ev sahibi kadını görünce bıçak çekip altınlarını aldı. Ardından kadını bir odaya kilitledi. Korkudan ne yapacağını bilemeyen kadın kendini camdan attı. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırılırken çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. YUNUS EMRE KAVAK









Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Hasan Yıldırım sokakta bulunan bir evde 27 Kasım günü yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. S.F. İsimli kadın alışveriş yapıp evine girdiğinde banyodan kafası kasklı bir adam çıktı. Kadın korkuyla ne yapacağını bilemezken bıçak çıkaran şüpheli kadının kolundaki bilezikleri alıp kadını bir odaya kilitledi. Ardından olay yerinden kaçtı. Çaresiz kadın kendini odanın penceresinden aşağı attı. Çevredekilerin ihbarı ile hastaneye kaldırılan kadın bir süre tedavi altına alındı.

BANYODAN ÇIKA KASKLI GASPÇI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri hastanedeki tedavisinin ardından bilgisine başvurdukları kadının olay günü evine girdiği sırada banyodan çıkan kasklı şüphelinin önce S.F'nin kolundaki 5 altın bilezik ile yüzüğünü gasbettiği, daha sonra da kadını yatak odasına kilitleyip kaçtığını belirledi. KORKUP KENDİNİ CAMDAN ATTI

Yatak odasına kilitlenmesinin ardından korkan S.F'nin pencereden aşağıya atlayıp yaralandığı ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı anlaşıldı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme sonucunda takip ettikleri şüphelinin bir süre sonra üstünü değiştirdiğini belirledi.