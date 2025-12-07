Alışverişten dönen kadın dehşeti yaşadı! Banyodan bir anda çıkıp...

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Hasan Yıldırım sokakta bulunan bir evde 27 Kasım günü yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. S.F. İsimli kadın alışveriş yapıp evine girdiğinde banyodan kafası kasklı bir adam çıktı.
Kadın korkuyla ne yapacağını bilemezken bıçak çıkaran şüpheli kadının kolundaki bilezikleri alıp kadını bir odaya kilitledi. Ardından olay yerinden kaçtı. Çaresiz kadın kendini odanın penceresinden aşağı attı. Çevredekilerin ihbarı ile hastaneye kaldırılan kadın bir süre tedavi altına alındı.
BANYODAN ÇIKA KASKLI GASPÇI
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri hastanedeki tedavisinin ardından bilgisine başvurdukları kadının olay günü evine girdiği sırada banyodan çıkan kasklı şüphelinin önce S.F'nin kolundaki 5 altın bilezik ile yüzüğünü gasbettiği, daha sonra da kadını yatak odasına kilitleyip kaçtığını belirledi.
KORKUP KENDİNİ CAMDAN ATTI
Yatak odasına kilitlenmesinin ardından korkan S.F'nin pencereden aşağıya atlayıp yaralandığı ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı anlaşıldı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme sonucunda takip ettikleri şüphelinin bir süre sonra üstünü değiştirdiğini belirledi.
AZMETTİRİCİ KADININ AKRABASI ÇIKTI
Polis, kimlik ve adresini tespit ettikleri şüpheli ile daha sonra da altınları teslim ettiği kişiyi yakaladı. Altınları teslim alan kişinin de mağdur S.F'nin yakını olduğu, olayı gerçekleştiren şüpheliyle komisyon karşılığında anlaştıkları belirlendi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 30 Kasım'da adliyeye sevk edilen C.Y.(47) ve diğer şüpheli H.A.F. (30) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kasklı şüphelinin binaya girdikten sonra buradan ayrılması ve üstünü değiştirdikten sonra kaçması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.