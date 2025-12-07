Ankara’da tefecilere baskın: 20 tutuklama

İÇIŞLERI Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'sinin tutuklandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığınca tefecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.Operasyon kapsamında 25 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 5 milyar 718 milyon lira hareketlilik bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti.