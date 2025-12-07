Hatay'da dehşet olay! 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! Toprağa gömülü olarak bulundu

TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARILDI Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir A.'nın en son dayısı M.E. ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti.

Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Amir A.'yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine de taş konulmuş baygın halde buldu. Amir A.'nın, dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.