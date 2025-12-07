Isparta'da esrarengiz vahşet! Kafası kesik halde...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yanmış bir aracın yakınında başsız bir ceset bulundu. Kaybolan başın bulunması için kadavra köpekleriyle arama çalışmaları yapılırken, köydeki bazı evlerde de aramalar gerçekleştirildi.
Olay, sabah saatlerinde Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde meydana geldi. Dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, baş kısmı olmayan bir erkek cesedi olduğu tespit edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan araştırmada cesedin, köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Yakınlarının bölgeye getirilerek teşhis yapmasıyla kimlik doğrulandı. Jandarma ekipleri, Özdemir'in başının gövdesinden ayrıldığını tespit ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Özdemir'in olaydan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Geceyi dağda geçirdiği belirlenen Özdemir'in ölümüne ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Isparta Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2025 tarihinde Keçiborlu ilçemize bağlı Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında F.Ö. isimli vatandaşımızın vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunmuştur. Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.