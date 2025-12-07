Isparta'da esrarengiz vahşet! Kafası kesik halde...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kan donduran bir vahşet meydana geldi. İlçeye bağlı Aydoğmuş köyü yol kenarında park halinde yanan araçta Ferdi Özdemir (39) kafası kesilmiş halde bulundu. Çoban olarak çalışan Ferdi Özdemir'in kesik başını bulmak için jandarma çalışma başlattı. Olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. HABER MERKEZİ









Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yanmış bir aracın yakınında başsız bir ceset bulundu. Kaybolan başın bulunması için kadavra köpekleriyle arama çalışmaları yapılırken, köydeki bazı evlerde de aramalar gerçekleştirildi.

Olay, sabah saatlerinde Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde meydana geldi. Dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, baş kısmı olmayan bir erkek cesedi olduğu tespit edildi.