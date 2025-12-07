Otoyolda can pazarı: 7 ölü, 11 yaralı

OSMANIYE'NIN Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. FECI kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa- Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli'ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti. Sürücüsünün henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İHBAR üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.