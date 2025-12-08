Toprağa gömülü halde bulundu! Amir'in dayısından 'pes' dedirten savunma

TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir'in en son dayısı Muhammet Eldavut ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti. Eldavut, yeğeninden haberinin olmadığını ileri sürdü. Ekipler, çalışmalarını Reyhanlı Baraj Gölü ve çevresinde yoğunlaştırdı. Gece gündüz aramalarını sürdüren ekipler, dün saat 14.30 sıralarında Amir A.'yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş konulmuş baygın halde buldu. Hemen taşlar temizlenip, toprak altından yaralı halde çıkartılan Amir A.'nın dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Amir A., Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Amir, yoğun bakımda ameliyata alındı.