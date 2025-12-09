Bakan Kurum’a Selçuk Üniversitesi’nden fahri doktora ünvanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya programı kapsamında Suriçi Çarşısı 1. Etap Açılış Töreni'nin ardından Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen fahri doktora takdim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, "Asırlardır alim ile devlet adamı arasındaki köklü bağ bu topraklarda serpilmiş, gelişmiş ve bir kültür haline gelmiştir. Bu bakımdan Konya hem devleti hem ilmi hem devlet adamını hem de alimi temsil eden bir medeniyet merkezidir. Üniversite yıllarımda ve sonrasında üstlendiğim her görevde, bu şehrin tecrübesi ve bu okulun kazandırdığı bilinç daima yol göstericim olmuştur. Bu nedenle, Üniversitemizin takdir ettiği bu fahri doktora ünvanını, her zaman gururla, onurla, şerefle taşıyacağım" dedi.

"YIL BİTMEDEN 453 BİN KONUTUN TAMAMINI HATTA FAZLASINI TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, 11 ili etkileyen asrın felaketinden bu yana bölgeyi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi: Hamdolsun artık yaşadığımız asrın felaketinin tüm izlerini geride bırakıyoruz. Kısa bir süre önce 350 bininci konutumuzu tüm sosyal donatılarıyla, parkları, bahçeleriyle birlikte bitirip afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Afetzede kardeşlerimizin yüzde 80'inin evini bitirmiş ve hizmetine sunmuş olduk. İnşallah yıl bitmeden 453 bin konutumuzun tamamını ve hatta daha da fazlasını teslim edeceğiz. Artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, asrın felaketini, bir şehircilik destanına dönüştürmüş azimdir, kararlılıktır. Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut inşa eden, adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden kuran ülkemizle gurur duyuyoruz. Ve elbette milyonlarca afetzede kardeşimize yeni yuvalarını sunma yolunda, bu güzel millete hizmetkar olma yolunda bizleri yetiştiren hocalarıma çok teşekkür ediyorum.

"EN YÜKSEK BAŞVURUYLA ŞEHİRCİLİK TARİHİNDEKİ YERİNİ ALMIŞTIR"

"Dirençli Şehirler, Dirençli Türkiye" hedefiyle kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerini emin adımlarla yürüttüklerini kaydeden Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla tam 1 milyon 750 bin sosyal konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. 5 milyondan fazla dar gelirli kardeşimizi ev sahibi yaptık. 'Ev Sahibi Türkiye' temasıyla ilan ettiğimiz 500 bin sosyal konut projemize başvuruların başladığı 10 Kasım'dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5,5 milyon vatandaşımız müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan şehircilik tarihindeki proje olarak yerini almıştır" diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMLE 10 MİLYON İNSANIMIZI SAĞLAM EVLERE KAVUŞTURDUK"

Yüzyılın Konut Projesi'nin 81 ili kapsadığına dikkat çeken Bakan Kurum, "Yapılacak konutların yüzde 60'nı emekliler, gençler, şehit gazi ailelerimiz, üç çocuklu ailelerimiz olmak üzere onlara özel kontenjanlar ayırmak suretiyle sosyal devlet anlayışını sahaya yansıttık. Bu kapsamda Konya'mıza da 15 bin 200 sosyal konut ayırarak; dar gelirli hemşerilerimizi yeni yuva sahibi olmasına imkan sağlayacak büyük bir adımı attık. Kentsel dönüşümle 2 milyon 250 bin ev ve iş yerimizi dönüştürdük ve 10 milyon insanımızı sağlam, güvenli sosyal donatıları olan evlere kavuşturduk. Halen de bu projelere devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, KÜRESEL İKLİM SİYASETİNİ BELİRLEYİCİ BİR MERTEBEYE ULAŞMIŞTIR"

Bakan Kurum, Türkiye'nin şehirciliğin yanı sıra iklim değişikliği konusunda da önemli başarılara imza attığını vurguladı: Ülkemiz 2026 yılında, COP31'in ev sahibi olmuştur. Önümüzdeki yıl tüm dünyayı insanlığın, kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımızda, Antalya'mızda ağırlayacağız. Herkesin bilmesini isterim ki; bu başarı herhangi bir iklim platformunu yönetme başarısı asla değildir. Bu Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye'nin tüm dünya devletleri üzerindeki itibarlı duruşunun zaferidir. Bundan böyle Türkiye, COP31 ev sahipliğiyle küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye ulaşmıştır. İklim değişikliğiyle çizilen rotayı takip eden değil; istikamet çizen bir iklim lideri olmuştur. Dünyada artık herkes, her zamankinden daha fazla Türkiye'nin projelerine kulak kabartacak; ortaya konulan her çözümde Türkiye'nin imzasını görecektir. Bu yeni başlangıcın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

REKTÖR YILMAZ: BAKANIMIZIN AZMİ VE VİZYONU ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Törende konuşan Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Bakan Kurum'un azmi ve vizyonuyla öğrencilere örnek teşkil ettiğini belirterek, "Kendisi kararlılığı, çalışkanlığı ve stratejik bakışıyla Türkiye'nin geleceğine yön veren kritik dönüşümlerin mimarıdır. Kentsel dönüşüm, çevre duyarlılığı ve afetlere hazırlık gibi alanlarda ortaya koyduğu liderlik, üniversitemiz için ilham kaynağı olmaktadır. Zira bir üniversitenin en büyük gurur kaynaklarından biri mezunlarının ülkesine ve insanlığa sağladığı katkılardır. Bakanımızın azmi, tevazusu ve vizyonu mezunumuz ve öğrencilerimiz için güçlü bir örnek teşkil etmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Bakan Kurum'a cübbe giydirerek fahri doktora belgesini takdim etti.