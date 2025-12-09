Toprağa gömülü halde bulunmuştu! Amir dehşet anlarını anlattı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan 50 saat sonra, baraj gövdesinde vücudunun yarısı taş, kaya parçaları ve toprakla gömülü vaziyette bulunan 10 yaşındaki Amir El Cedduh olayını, yakınlardaki bir bağ evinin güvenlik kamerasının çözdüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgi gözaltına alınan Amir'in öz dayısı M.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.E.'nin 'taksirle yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi.

BENİ DÖVÜP GÖMDÜ

Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.

Yapılan ilk kontrollerde Amir'in kafatasında, başındaki kilolarca ağırlıktaki kayadan dolayı göçük meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.