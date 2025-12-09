  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Mehmet Akif Ersoy gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul il jandarma komurtanlığınca yapılan operasyonda Mehmet Akif Ersoy ve Elif Kılınç'ın da aralarında yer aldığı toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Mehmet Akif Ersoy gözaltında

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Mehmet Akif Ersoy gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan soruşturma kapsamında 8 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildiği, Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

