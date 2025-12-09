Zehir baskınında 1 polis şehit oldu

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saat 07.30 sıralarında Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Çatışmada polis memurunu şehit eden R.A. (35) etkisiz hale getirildi. Ç.A. ve C.A. adlı zanlılar gözaltına alındı.

MESLEKTE 9'UNCU YILIYDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından saldırgan R.A.'nın cesedi, yapılacak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Operasyon sırasında R.A.'nın açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın cenazesi İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nden alındı. Şehit polis memuru Emre Albayrak'ın evli ve 9 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi. Polis ekipleri operasyonda polis memurunun şehit edildiği adreste yolu trafiğe kapatarak geniş önlem aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı çevik kuvvet ekipleri hazır bekletildi.