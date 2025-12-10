Haberler Yaşam Amcası tarafından kaderine terk edilmişti! Bakan Göktaş 11 yaşındaki Adnan’ı ziyaret etti Amcası tarafından kaderine terk edilmişti! Bakan Göktaş 11 yaşındaki Adnan’ı ziyaret etti Ankara'da amcası tarafından güvercin kümesine saklanarak kaderine terk edilen Adnan, devlet korumasına alınmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, talihsiz çocuğun kaldığı kuruluşu ziyaret etti, durumuyla ilgili bilgi aldı. İHA









Ankara'da vicdanları sızlatan bir çocuk istismarı ortaya çıktı. 11 yaşındaki Adnan'ın, amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı anlaşıldı. Belden aşağısı felç olan çocuğun hikayesi ise yürekleri dağladı. BABASI ÖLDÜ, ANNESİ TERK ETTİ, AMCASI GÜVERCİN KÜMESİNE SAKLADI Babasının hayatını kaybettiği, annesinin ise başka biriyle evlenip terk ettiği Adnan, yıllarca güvercin kümesinde amcası tarafından saklandı. Çocuğun uzun süredir kümeste tutulduğunu fark eden komşular, durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısı yaptı.

DEVLET, ADNAN'A SAHİP ÇIKTI Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada büyük tepki oluştu. Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir ortama yerleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile Adnan koruma altına alınırken, sıcak bir yuvaya kavuşacağı açıklandı.