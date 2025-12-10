Amcası tarafından kaderine terk edilmişti! Bakan Göktaş 11 yaşındaki Adnan’ı ziyaret etti

Ankara'da vicdanları sızlatan bir çocuk istismarı ortaya çıktı. 11 yaşındaki Adnan'ın, amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı anlaşıldı. Belden aşağısı felç olan çocuğun hikayesi ise yürekleri dağladı.
BABASI ÖLDÜ, ANNESİ TERK ETTİ, AMCASI GÜVERCİN KÜMESİNE SAKLADI
Babasının hayatını kaybettiği, annesinin ise başka biriyle evlenip terk ettiği Adnan, yıllarca güvercin kümesinde amcası tarafından saklandı. Çocuğun uzun süredir kümeste tutulduğunu fark eden komşular, durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısı yaptı.
DEVLET, ADNAN'A SAHİP ÇIKTI
Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada büyük tepki oluştu. Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir ortama yerleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile Adnan koruma altına alınırken, sıcak bir yuvaya kavuşacağı açıklandı.
Bakan Göktaş, amcası tarafından uygun olmayan koşullarda tutulduğu ihbarı üzerine iki kardeşiyle birlikte devlet koruması altına alınan 11 yaşındaki engelli Adnan'ı ziyaret etti. Çocuğu kaldığı kuruluşta ziyaret eden Göktaş, yetkililerden genel sağlık durumu, tedavi süreci ve kendisine sağlanan psiko-sosyal destek hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Uzman personel eşliğinde bakımı sağlanan Adnan ile yakından ilgilenen Göktaş, Adnan'ı tekerlekli sandalye ile kuruluş bahçesinde gezdirdi ve bir süre sohbet etti.
Göktaş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Devletimizin güvencesi altında olan evladımızı ziyaret ederek, durumunu yakından gördüm. Çok şükür genel sağlık durumu iyi. Çocuklarımızı sevgi ve şefkatle büyütmek, onlara güvenli bir gelecek sunmak öncelikli görevimizdir. Bu çerçevede çocuklarımızın üstün yararı ilkesi doğrultusunda gerekli tüm destekleri sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.