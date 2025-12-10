Haberler Yaşam Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı yeni binasında hizmet vermeye başladı Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı yeni binasında hizmet vermeye başladı İstanbul’un Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinin bağlı bulunduğu, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı, Kasım ayı itibariyle Eyüp Sultan ilçesi 5. Levent Mahallesi’ndeki yeni yerleşkesinde hizmet vermeye başladı. SABAH









Toplamda 27 kattan oluşan ve 90 bin metrekare kullanım alanına sahip olan modern yerleşkede, 6 ağır ceza, 36 asliye ceza, 4 sulh ceza, 12 asliye hukuk, 10 sulh hukuk, 2 icra, 2 çocuk, 1 infaz ve 10 aile mahkemesi olmak üzere toplamda 83 mahkeme, 104 hakim, 1 Başsavcı, 7 Başsavcı vekili ve 70 Cumhuriyet savcısıyla adalet için hizmet veriyor.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıyken kararname ile Gaziosmanpaşa Adliyesi Adalet Komisyonu Kurucu Başkanı olarak atanan Ramazan Oruç, yeni Adalet sarayının ve adalet komisyonunun yargılama faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğine katkı sağlayacağını ifade etti.