İş yerinde sizden hoşlanan biri olduğunu gösteren işaretler

1) Sizi görünce davranışı değişiyorsa

Normalde sakin olan biri, yanınıza gelince daha enerjik ya da telaşlı oluyorsa...

2) Küçük bahanelerle yakınınızda beliriyorsa

"Ya bu dosya sende miydi?" "Toplantı odasını sen mi ayırdın?" Aslında bahane. Sizinle konuşmak için minik yollar arıyor olabilir.