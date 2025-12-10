İş yerinde sizden hoşlanan biri olduğunu gösteren işaretler

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İş ortamındaki bazı küçük davranışlar, birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını ele veriyor. Eğer bu işaretlerden birkaçını görüyorsanız, aranızdaki enerji düşündüğünüzden çok daha fazla olabilir. İşte iş yerinizde birinin sizden hoşlandığını belli eden işaretler...

1) Sizi görünce davranışı değişiyorsa

Normalde sakin olan biri, yanınıza gelince daha enerjik ya da telaşlı oluyorsa...

2) Küçük bahanelerle yakınınızda beliriyorsa

"Ya bu dosya sende miydi?" "Toplantı odasını sen mi ayırdın?" Aslında bahane. Sizinle konuşmak için minik yollar arıyor olabilir.

3) Göz teması normalden uzunsa

Gözler yalan söylemez. Sizinle konuşurken gözlerini çekemiyorsa, duygusal bir ilgi söz konusudur.

4) Sizi başkalarına karşı fazla koruyorsa

"Ben hallederim", "O yorulmasın", "Toplantıda ben anlatayım"…

5) Küçük detayları hatırlıyorsa

Söylediğiniz bir tarih, sevdiğiniz kahve, sabah neye sinirlendiğiniz.

6) Sizi gülümsetmek için özel çaba harcıyorsa

Şakalar, minik espriler, gereksiz mizah atakları. Hoşlanan birinin en belirgin refleksidir

7) Sizinle iletişimi uzatıyorsa

Mail'i uzatır, mesajı uzatır, toplantı sonrası iki dakika daha konuşur. Gitmek istemez.

8) Kıskanma benzeri küçük tepkiler veriyorsa

Başka çalışanlarla fazla yakın konuştuğunuzu görünce yüzü düşüyorsa.

9) Sizinle özel alan paylaşmaya çalışıyorsa

Yemek molasında yanınıza oturur, toplantıda sizin yanınıza geçer, asansörde bekler.

