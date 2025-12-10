İş yerinde sizden hoşlanan biri olduğunu gösteren işaretler

1) Sizi görünce davranışı değişiyorsa
Normalde sakin olan biri, yanınıza gelince daha enerjik ya da telaşlı oluyorsa...
2) Küçük bahanelerle yakınınızda beliriyorsa
"Ya bu dosya sende miydi?" "Toplantı odasını sen mi ayırdın?" Aslında bahane. Sizinle konuşmak için minik yollar arıyor olabilir.
3) Göz teması normalden uzunsa
Gözler yalan söylemez. Sizinle konuşurken gözlerini çekemiyorsa, duygusal bir ilgi söz konusudur.
4) Sizi başkalarına karşı fazla koruyorsa
"Ben hallederim", "O yorulmasın", "Toplantıda ben anlatayım"…
5) Küçük detayları hatırlıyorsa
Söylediğiniz bir tarih, sevdiğiniz kahve, sabah neye sinirlendiğiniz.
6) Sizi gülümsetmek için özel çaba harcıyorsa
Şakalar, minik espriler, gereksiz mizah atakları. Hoşlanan birinin en belirgin refleksidir
7) Sizinle iletişimi uzatıyorsa
Mail'i uzatır, mesajı uzatır, toplantı sonrası iki dakika daha konuşur. Gitmek istemez.
8) Kıskanma benzeri küçük tepkiler veriyorsa
Başka çalışanlarla fazla yakın konuştuğunuzu görünce yüzü düşüyorsa.
9) Sizinle özel alan paylaşmaya çalışıyorsa
Yemek molasında yanınıza oturur, toplantıda sizin yanınıza geçer, asansörde bekler.