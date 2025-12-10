İstanbul Arnavutköy'de gasp dehşeti: Ne varsa çaldılar! İstanbul Arnavutköy'de gasp dehşeti: Ne varsa çaldılar! İstanbul Arnavutköy'de bir kişi, silah zoruyla girdikleri evde 4 yaşındaki çocuk ile annesini darp edip ağızlarını bantladı. Şüpheliler ise 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi alarak kayıplara karıştı. İHA









9 Aralık Salı günü saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen iki şüpheli, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı daireye silah zoruyla girdi. Şüpheliler evde bulunan anne R. H. (44) ile 4 yaşındaki kızı N. M.'yi darbedip ağızlarını bantladı. O sırada eve gelen 20 yaşındaki M. M. de şüphelileri durdurmak isteyince darbedildi. Şüpheliler toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan ziynet eşyası ve dövizi alarak motosikletle kaçtı.





İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N. M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. R. H. ve oğlu M. M. ise darp raporu almak için hastaneye götürülürken, ardından karakola giderek şikayetçi olacaklarını belirttiler.