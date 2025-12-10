Kadıköy’de inşaat işçisi çukura düştü!

Kadıköy Merdivenköy'de bir inşaat sahasında ayağı kayan bir işçi çukura düştü. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla kurtarıldı.

"HASTANEYE KALDIRILDI"

Olay Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, sahada bir işçi ayağı kayarak derin bir çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından yapılan 20 dakikalık çalışma sonucunda kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.