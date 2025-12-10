Mehmet Akif Ersoy, adliyeye sevk edildi!

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
KAN VE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI
Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının artından şüpheliler Adli Tıp Kurumuna götürülen şüphelilerin kan ve uyuşturucu testi yapıldı.
TUTUKLAMA TALEBİ
Mehmet Akif Ersoy tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Tutuklamaya sevk edilenler arasında Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan bulunuyor. Diğer 4 şüpheli adli kontrol talebiyle sevk edildi.