Mide küçültme ameliyatı sonu olmuştu: Rojin'in ölümünde dikkat çeken Yenidoğan Çetesi detayı!

İstanbul Kağıthane'de ikamet eden ve fazla kilolarından (103 kg) şikayetçi olan Rojin Elveren 2023 yılının Haziran ayında Bağcılar TRG Hospital Hastanesi'nde ameliyat olmaya karar verdi. Hastanede ameliyat olan Rojin hayatını kaybetti. Kızlarının ölümünün ardından adeta şoka giren annesi Gözel Elveren ve babası Murat Elveren ameliyatı yapan doktorlar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.
SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, şüpheli doktorlar Erol Vural ve Volkan Karataş hakkında soruşturma izni verdi. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erol Vural ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Volkan Karataş'ın kusurlu olduğu vurgulandı. Şüphelilerin Rojin'in ameliyatı sırasında komplikasyon yönetimini etkin ve yeterli olarak yapmadığı, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak Rojin'in ölümüne sebebiyet verdikleri tespit edildi.
6 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rojin'in şüpheli ölümüne ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede doktorlar Doç. Dr. Erol Vural ve Dr. Volkan Karataş'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
YENİDOĞAN ÇETESİ'NDE ADI GEÇMİŞTİ
Öte yandan Doç. Dr. Volkan Karakaş'ın Yenidoğan Çetesi dosyasında sanık olarak yer aldığı ve Erol Vural'ın da Yenidoğan Çetesi iddianamesinde adı geçtiği öğrenildi. Bir diğer yandan Erol Vural'ın hekimlik belgesi iptal edilmesine rağmen İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin farklı bir dosyada tutuklu olduğu ve hakkında açılan dava kapsamında ilerleyen günlerde yargılamasına başlanacağı öğrenildi.