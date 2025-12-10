Polis Emre Albayrak'ın şehit olduğu saldırıda korkunç detay: Kapıyı aralayıp 11 el polise ateş etmiş

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Çatışmada polis memurunu şehit eden Ramzan Açık (35) etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan Çetin Açık ve baba Cemal Açık ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.
KATİLİN EVİNDE 11 BOŞ KOVAN ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını derinleştirdi. Cinayet Büro Ekipleri aile apartmanı olarak kullanılan binada yaptığı incelemede orta katta evin içinde ölü ele geçirilen Ramazan Açık'ın polislere 11 el ateş ettiğini tespit etti. 11 boş kovan incelenmek üzere alındı. Şüphelinin operasyon sırasında kapıyı aralayıp polislere ateş açtığı belirlendi.
AİLECEK GÖZALTINA ALINDILAR
Ramazan Açık'ın eşi Rabia A. ile üst katta oturan babası Cemal Açık ile annesi Bedriye Açık'da gözaltına alındı. En alt katta oturan erkek kardeşi Çetin Açık ve eşi Simge Açık'ta Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
KATİLİN EVİNE 90 SANTİMETRELİK KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerden polisi şehit eden Ramazan Açık'ın evinde 11 adet boş kovan bulunurken 90 cm uzunluğunda sarı kılıç ve uzak doğu kökenli savaş aleti olarak kullanılan karambit isimli siyah bıçak ile hassas terazi ele geçirildi.
KARDEŞİNİN EVİNDE SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Üst katta baba Cemal Açık'ın evinde ise çelik kasa içerisinde 1 silah, uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 mermi ve iki boş şarjör ele geçirildi. En alt katta ikamet eden kardeş Çetin Açık'ın evinde ise 15 adet satışa hazır uyuşturucu madde yakalandı.
ABİ KARDEŞ VE BABA SABIKALI
Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden Çetin Açık'ın 21 suç kaydının olduğu, ölen Ramazan Açık'ın 10 suç kaydının olduğu ve baba Cemal Açık'ın ise kasten yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi.
CİNAYET BÜRODA İŞLEMLER SÜRÜYOR
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Gayrettepe'den adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
TEFECİLİK YAPIYOR DİYE ŞİKAYET EDİLMİŞ
Şüphelilerin daha önceden de çevresindekiler tarafından insanlara borç para verip tefecilik ve zorbalık yapıyorlar diye şikayet edildikleri öne sürüldü.