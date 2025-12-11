Bir ülkeyi sarsan olay: Karısını öldürüp 224 parçaya ayırmış

26 yaşındaki Nicholas Metson, önce hamsterı blendere koyup ardından köpeğini öldürmesinin ardından eşi Holly Bramley'i 224 parçaya ayırdığı korkunç cinayet, İngiltere'de infial yarattı. Holly Bramley'nin annesi Annette, "Kızımın ölümü engellenebilirdi" diyerek isyan etti.
KARANLIK EVLİLİĞİN BAŞLANGICI
Holly Bramley, 2021'de Nicholas Metson ile evlendi ve 18 ay sonra kocası tarafından genç kadın vahşice öldürüldü. Genç kadın kısa sürede ailesinden izole edildi. Kadın, 2016'da tanıştığı adamın baskısı ile ailesini sosyal medyada engelledi, düğüne bile kimse davet edilmedi.
"HAYVANLARA İŞKENCE YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ"
Metson'un dehşet verici şiddeti yıllar önce başladığı evdeki hamsterları blendera koyduğu, kedileri boğduğu ve küçük köpeği ise çamaşır makinesinde öldürmeye çalıştığı ifade edildi.
Metson, dehşet verici şekilde hamsterları ve köpeği öldürdüğünde Holly bunu polise bildirdi. Ancak Metson onu şikâyeti geri çekmeye ve hayvanları kendisinin öldürdüğünü söylemeye ikna etti.
Annette, "Holly çok nadiren eve gelirdi ama bir gün kapımıza geldiğinde perişandı, ağlayarak köpeklerini öldürüldüğünü söyledi. Holly duştayken, küçük köpeğini çamaşır makinesine koyup çalıştırmış. Holly köpeği bulup makineyi kırarak çıkarmayı başarmış ama adam köpeği elinden alıp duşa götürmüş, suyu yüzüne tutarak onu boğana kadar beklemiş. Onun güvenliği için nasıl korktuğumu anlatamam. Ona asla geri dönmemesi için yalvardım." dedi.
Holly annesine korkunç hikayeler anlatıyordu. Holly, "Mutfakta üç yavru kedi boğulmuş, hamsterlardan biri de blendera konmuştu. Bir seferinde, başka bir hamster mikrodalgaya konulup öldürüldüğü için tavşanlarıyla birlikte polis karakoluna sığındım." dedi.
IRMAKTA DEHŞET VERİCİ BULGU: 224 PARÇA!
Cinayet 2023'te ortaya çıktı. Polisin "refah endişesi" ihbarı üzerine gittiği dairede kanlı çarşaflar, testere ve çamaşır suyu kokusuna rağmen Metson'un "Holly beni dövdü, sonra randevuya gitti" yalanına inanıp evden ayrıldığı ifade edildi.
Sonunda Metson, 26 yaşındaki Holly'yi yüksek katlı dairelerinde dört kez bıçakladı. Daha sonra onu 224 parçaya ayırarak bir hafta boyunca mutfaktaki dolapta sakladı.
Başsız bedeni, Lincoln yakınlarındaki Witham Nehri'nde yüzen alışveriş poşetlerinde, bir vatandaş tarafından bulundu.
Metson, cinayeti kabul etti ve 19 yıl hapis cezası aldı. Arkadaşı Joshua Hancock'a, Holly'nin beden parçalarını atmasına yardım etmesi için 50 sterlin ödedi. Hancock, cesedi gizlemeye yardım ettiğini itiraf etti ve üç yıl üç ay hapis cezası aldı.
Yargıç Simon Hirst, Metson'un bu cinayeti neden işlediğine dair hiçbir açıklama yapmadığını söyledi.
KATİLİN YALANLARI
Dehşet 2023'te, polis daireye "refah endişesi" bildirimi üzerine geldiğinde ortaya çıktı. Metson, polisleri kandırarak Holly'nin kendisine saldırıp ardından iki ruh sağlığı görevlisiyle buluşmaya gittiğini iddia etti. Dairede çamaşır küvetinde kanlı çarşaflar, mutfak zeminde bir testere ve çamaşır suyu kokusu olmasına rağmen polis olay yerinden ayrıldı.
Metson'un yalan söylediği anlaşıldığında polis aynı gün geri döndü ama bu kez testerenin dolaba saklandığını buldu.
Ertesi gün bir vatandaş, nehirdeki plastik poşetleri fark etti. Holly'nin kafası tıraş edilmiş ve kesilmişti; sudan toplam 224 parça çıkarıldı.
Bir patolog, dört kesici alet yarası tespit etti ancak vahşi parçalama nedeniyle ölüm nedeni tespit edilemedi.
Polis ayrıca CCTV görüntülerinde Metson'un 14. kattaki evlerinden eşi Holly'nin kalıntılarını bir market arabasıyla taşıdığını tespit etti.