Bursa'da vahşet olay! Arkadaşını öldürüp, sevgilisini yaraladı: Cesetle 21 gün geçirdi! O caninin cezası verildi...

KATİL İLYAS SARIKAYA

'YARALIYIM' MESAJI'

Fatma O., annesine yazdığı mesajda, "Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu parayla kandırıp, evden çıkartın. Sonra da beni alın" dedi. Fatma O.'nun annesi, bu mesaj sonrası polise gidip şikayette bulundu. Polis, Fatma O.'nun annesi aracılığıyla Sarıkaya ile iletişime geçti. Fatma O.'nun annesi, telefonla aradığı Sarıkaya'yı, kızına para götürmesi için evine çağırdı. Ekipler, parayı almaya gelen Sarıkaya'yı kendilerine silah çekmesine rağmen yakaladı. Eve giden ekipler, ağır yaralı haldeki Fatma O. ve kokmaya başlayan cesetle karşılaştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Sarıkaya tutuklanıp, hakkında dava açıldı.

İlyas Sarıkaya'nın, 'Kasten öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye cinsel saldırı', 'Zincirleme cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından, 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 müebbet ve 37 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık ile Fatma O. ve taraf avukatları katıldı.