İlkokulda akılalmaz iddia: Hademe okul müdürünü zehirledi!

İstanbul Arnavutköy'de, iddiaya göre temizlik personeli Züfre Sağlam okul müdürü Yüksel Bölükbaşı'yı 8 Aralık'ta zehirlemeye kalkıştı. Sağlam'ın, öğle yemeğinde pişirilmek üzere dondurucudan çıkarılan tavuğun içine çamaşır suyu koyduğu ve böylece müdürü hedef aldığı öne sürüldü. Durumun fark edilmesi üzerine müdür Bölükbaşı güvenlik kayıtlarını alarak en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"ORTAYA ATILAN İDDİALAR TAMAMEN İFTİRADIR"

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Züfre Sağlam şunları söyledi, "Ben Şeyh Şamil İlkokulu'nda 13 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Okulun müştemilatında kaldığım için müdür ve müdür yardımcısının uzun süredir tarafıma mobing uyguladığını düşünüyorum. Bu nedenle kendilerini CİMER'e şikayet ettim. Görevim gereği yemek yapılan bölüme girip çıkarım. Müdür ve müdür yardımcılarının yediği tavuğa çamaşır suyu döktüğüm iddiası kesinlikle doğru değildir. O gün kahvaltı yapmak için mutfaktan bir şeyler almaya gitmiştim. Bahse konu tencerede bulunan yemek yalnızca müdür ve müdür yardımcıları için hazırlanmıştı; öğretmenlerin yemesi söz konusu değildi. Hakkımda ortaya atılan iddialar tamamen iftiradır. Beni okuldan gönderebilmek amacıyla bu suçlamaların yöneltildiğine inanıyorum."