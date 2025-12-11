Maltepe’de acı olay! Kargo aracında ölü bulundu

Olay Maltepe'nin Girne mahallesinde Doğuşkent Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otoparkta park halinde bulunan kargo firmasının aracındaki kişinin hareketsiz olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise ölen kişinin kargo firmasında çalışan N.C. olduğunu belirledi.