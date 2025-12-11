  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Pendik'te yangın faciası! 3 çocuk öldü 1 çocuk ağır yaralı

İstanbul Pendik'te bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Can pazarına dönen yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA