Güllü cinayetinde flaş gelişme! Tuğyan Ülkem Gülter için tutuklama talebi: Arkadaşı Sultan Nur Ulu cinayeti itiraf etti

Olayın cinayet olduğu şüphesi, TÜBİTAK'ın olay gününe ait ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşirken, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıkmıştı.

'DOĞAL DÜŞME DEĞİL'

Ankara'dan gelen fizik mühendisleri, kriminal uzmanlar ve 3 boyutlu modelleme ekiplerinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile açıklanamayacağı, "itme veya fiziksel baskı ile düşürülme" ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulandı.

Raporda, Güllü'nün düştüğü yön, beden açısı, ivme, temas noktaları ve darbe şiddetinin sıradan bir kayma ya da tökezlemeyle uyuşmadığı, fiziksel parametrelerin dışarıdan uygulanan bir güçle daha uyumlu olduğu kaydedildi. 3D modelleme ve çoklu simülasyon teknikleriyle yapılan incelemelerde harici müdahale izi bilimsel olarak desteklendi.

PLANLI CİNAYET

Bilirkişi raporu, önceki gün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınmasının da zeminini oluşturdu.

TÜBİTAK'ın olay günü kaydedilen güvenlik kamerası kaydındaki sesler üzerinde yaptığı analizde Güllü'nün kızının "Seni atacağım şimdi", "Hadi görüşürüz bay bay" dediğinin belirlenmesi de Güllü'nün planlı bir cinayete kurban gittiği ihtimalini güçlendirmişti.