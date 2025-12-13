Kadın spikerden 'üçlü ilişki' itirafı! Mehmet Akif Ersoy, parayı rulo yapıp kokain içti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu bazı isimler tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spikerin anlattıkları dikkat çekti.

İşte SABAH'ın ulaştığı ifadeler:

"HEM BEBEK HEM DE ETİLER'DE İKİ AYRI EVİ KULLANIRDI"

"Mehmet Akif Ersoy'la 2024'te tanıştım. Daha önce de ona ulaşmaya çalıştım ama kendisi bana cevap vermemişti. Çünkü o dönem çok güçlüydü. Ben de iş arıyordum. Ersoy evli olduğu süre zarfında hem Bebek'te hem de Etiler'de iki ayrı evi kullandı.

Tanışmamızdan 1 ay sonra bir gece kulübüne gittik. İkinci görüşmede Bebek'te Mustafa Manaz ile Mehmet Akif Ersoy'un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik.