31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak, 31 Aralık’ta okullar tatil mi?

Yılbaşı tatili için plan yapmayı düşünenler, 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün olacak gibi sorulara yanıt arıyor. Hafta ortasına denk gelen bu tarihle ilgili olarak kurum ve iş yerlerinin çalışma durumu merak ediliyor. İşte konunun detayları…
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
31 Aralık resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki kuruluşlar faaliyetlerine devam edecek.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Dolayısıyla yılbaşı tatili her sene olduğu gibi bu yıl da 1 gün olacak.
Ancak çalışanlar Cuma günü yıllık izin kullanarak yılbaşı tatilini hafta sonu ile bağlayabiliyor.
1 OCAK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
1 Ocak bu yıl Perşembe gününe denk geliyor.