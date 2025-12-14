Haberler Yaşam 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak, 31 Aralık’ta okullar tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak, 31 Aralık’ta okullar tatil mi? Yeni yıla sayılı günler kala 31 Aralık yarım gün mü tatil yoksa tam gün mü tatil soruları araştırma konusu oldu. Çalışan bireyler, öğrenciler ve veliler yılbaşı tatili kaç gün olacak sorusuyla kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların ve özel sektördeki iş yerlerinin çalışma durumunu araştırıyor. İşte resmi tatiller takviminde merak edilenler… SABAH









Yılbaşı tatili için plan yapmayı düşünenler, 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün olacak gibi sorulara yanıt arıyor. Hafta ortasına denk gelen bu tarihle ilgili olarak kurum ve iş yerlerinin çalışma durumu merak ediliyor. İşte konunun detayları…

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ? 31 Aralık resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki kuruluşlar faaliyetlerine devam edecek.