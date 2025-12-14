Ali Pehlivanoğlu'nun başarı hikayesi: Seyyardan market İmparatorluğuna
Ege Bölgesi'ne yayılan marketleri ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunan Ali Pehlivanoğlu başarı hikayesini Yeni Asır'a anlattı. Pehlivanoğlu, "Mühim olan serveti en iyi şekilde kullanmaktır" dedi. FATİH ŞENDİL ÖZEL HABER









Ali Pehlivanoğlu, kendi deyimiyle "mucize" olarak adlandırdığı bir yaşam süren, azim, çalışkanlık ve iş ahlakıyla sıfırdan zirveye tırmanan bir iş insanı. Onun hikayesi, genç yaşta başladığı ticaret hayatından, Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden birini kurmaya uzanan, ilham verici bir destan. Ali Pehlivanoğlu, artık her şeyin bittiğini düşündüğü, ailesi ile helalleştiği anlardan yeni bir hayata merhaba dediği günler de dahil ilk kez Yeni Asır'a konuştu. Öğretmenlik, bankacılık, satış pazarlama gibi farklı mesleklerden sonra babasının üç tekerlekli seyyar manav tezgahından ilham alarak kurduğu market zincirinin hikayesini gözleri dolarak Fatih Şendil'e anlattı.

SOKAKLARDA SİMİT SATTI

1949 yılında Makedonya'nın İştip ilçesinde doğan Pehlivanoğlu, 1957'de ailesiyle Türkiye'ye göç etti ve Akhisar'da büyüdü. Ticarete ilk adımı, Akhisar sokaklarında, elinde tepsisiyle "çıtır gevrek" diye seslenerek simit sattığı çocukluk yıllarına dayanıyor. Ailenin maddi mirası yoktu; tek miras, rahmetli babadan kalan üç tekerlekli seyyar manav arabasıydı. Pehlivanoğlu, kendisinin ve ailesinin 75 yıllık uğuru ve en büyük serveti olarak gördüğü bu arabayı, bugün bile marketler zincirinin ana deposunda cam bölme içinde gözü gibi saklıyor. Tüm servetinin sırrının, bu babadan kalma emektar arabada yattığını söyleyen Pehlivanoğlu, "Bize bugün yüce Rabbimin sunduğu tüm servet emanettir mühim olan bu serveti en iyi şekilde kullanmak, paylaşmak, istihdam yaratmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır" diyerek kendine o serveti geliştirmeyi görev edindi. ÖĞRETMENLİKTEN BANKACILIĞA

Pehlivanoğlu, ticari zekasını geliştirdiği bu ilk yıllara rağmen eğitimini asla ihmal etmedi. Lise yıllarında futbol oynadıktan sonra, öğretmenlik ve bankacılık yaparak farklı alanlarda deneyim kazandı. Ardından İzmir'e gelerek o dönemin meşhur şirketlerinden Turyağ'da satış ve pazarlama temsilcisi olarak çalıştı. 1980 yılı, Pehlivanoğlu'nun hayatının dönüm noktası oldu. Satış ve pazarlama deneyimini kullanarak, İzmir'in Üçkuyular semtinde ilk süpermarketini açtı.