Avustralya’da plajda silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Devam eden soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese'in ofisinden ismi açıklanmayan sözcü, Başbakan'ın durumdan haberdar olduğunu belirterek halka polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.

Açıklamada, aralarında bir zanlının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si polis 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

