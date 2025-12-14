Evcil hayvanların mikroçip kayıtları 31 Aralık’ta bitiyor

Sahipli kedi, köpek ve gelinciklere "mikroçip" takılması ve Ev Hayvanı Kayıt sistemine (PETVET) kaydedilmesi zorunluluğunda son döneme girildi. 6 aydan büyük tüm evcil hayvanlar için 31 Aralık'ın son tarih olarak belirlenmişti.

Türkiye'de sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve PETVET dahil edilmesine yönelik zorunlu uygulamada sona yaklaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, 6 aylık ve üzeri tüm evcil hayvanların 31 Aralık tarihine kadar veteriner hekimler tarafından mikroçip takılarak PETVET sistemine kaydedilmesi gerekiyor. Uygulamada mikroçip taktırmayan ve kayıt işlemlerini yaptırmayan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacağı öngörülüyor. Hayvan sahipleri, belirlenen tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmazsa hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerde sorun yaşayabilirler. Ayrıca veteriner kliniklerinde bazı hizmetlerden yararlanamayabilirler.