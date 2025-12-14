Güllü'nün kızı Tuğyan'a attığı ses kaydı ortaya çıktı

Yalova'da 26 Eylül'de 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü lakaplı şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin sır perdesi, olay akşamı şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmasının ardından aralandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve ekibi tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada Sultan Ulu'nun, "Tuğyan, Gül anneyi itti" diyerek itirafta bulunmasıyla cinayet ortaya çıkarıldı.
ADIM ADIM PLAN YAPTILAR
Güllü'nün alkollü olduğu görüntüleri servis eden, salonda masanın üzerindeki şarap şişelerini kayda alan Tuğyan ile Sultan Nur'un söylemleri Güllü'nün 3.53 promil alkollü çıkmasıyla da örtüştü. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde Güllü'nün lavabodan çıktığında "O ne lan" dediği anlar ve düşerken arka planda duyulan sesler olayın üzerindeki şüpheyi artırdı.
TÜBİTAK İNCELEMESİ GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelenen görüntülerde duyulan arka plan seslerinin netleştirilmesi için kayıtları TÜBİTAK'a gönderdi. Güllü düştüğünde kameraların kayıt aldığı sesler arasında "Bırak beni, beni bırak", "Seni şimdi atacağım" gibi konuşmalar çıkınca Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.
İKİYÜZLÜLÜĞÜ PES DEDİRTTİ
Tuğyan'ın adım adım kurguladığı vahşet planı TÜBİTAK'ın arka plan ses incelemeleri ve arkadaşı Sultan'ın anlattıklarıyla gün yüzüne çıkmış oldu. Güllü evde oturup alkol alırken, müzik dinlerken ve oynarken video kayıtları yapan, 3.5 şişe şarap içiren ve daha sonra penceresi yere yakın odaya onun sevdiği müziği açıp çağıran kızı, açık pencereden Güllü'yü aşağıya attı.
Evdeki kameralar önünden panikle aşağıya koşan genç kız vahşetin sonrasında da plana devam etti. Annesinin cenazesi katılan, sonrasında birçok televizyon programlarına röportaj veren Tuğyan hep mağduru oynadı. Tuğyan kurguladığı senaryoyu Sultan Nur'un itiraflarına rağmen sorgusunda da devam ettirdi.
TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Sultan Nur Ulu, ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılırken Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak kasten öldürmek"ten tutuklanıp cezaevine gönderildi.
SULTAN ANLATTI: DİZİNDEN SARILARAK İTTİ, 'KOŞ' DEDİ
Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandı. İtiraf ise gözaltındaki 3 günün sonunda geldi. Sultan Nur Ulu, "Gül anne, biz Tuğyan'ın odasındayken geldi. Oynadıktan sonra yüzü cama dönük haldeydi.
O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül anneyi pencereden itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dedi. Sultan Nur Ulu, Tuğyan tarafından tehdit edildiği, gerçeği anlattığında başına geleceklerden korktuğu için olayı gizlediğini söyledi.
GÜLLÜ'NÜN SES KAYDI: BANA NELER YAŞATTIN
Güllü'nün geçmişte kızı Tuğyan ile ilgili konuştuğu ses kayıtları da ortaya çıktı. Güllü'nün "Hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Senin hayatının hangi döneminde düz bir şey vardı Tuğyan. Konuşturma beni. Bana bu hayatta, senden güldüğüm tek şey bir diploma. Bir tek mesleğin, diploman. Onun dışında bana şöyle kafanı elinin arasına koy bakalım. Ben bu kadına neler yaşattım.
Bu kadın hangi dönemlerde, hangi zamanlarda benim arkamda durdu. En kötü zamanında kim vardı yanımda. Burada dizime kapanıp ağladığını unutma. Haklıymışsın anne dediğini hatırla bakalım. Kim vardı yanında. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. O zaman mezarıma gelir ağlarsın" dediği ortaya çıktı.