Güllü'nün kızı Tuğyan'a attığı ses kaydı ortaya çıktı

Yalova 'da 26 Eylül'de 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü lakaplı şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin sır perdesi, olay akşamı şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu 'nun gözaltına alınmasının ardından aralandı.

ADIM ADIM PLAN YAPTILAR

Güllü'nün alkollü olduğu görüntüleri servis eden, salonda masanın üzerindeki şarap şişelerini kayda alan Tuğyan ile Sultan Nur'un söylemleri Güllü'nün 3.53 promil alkollü çıkmasıyla da örtüştü. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde Güllü'nün lavabodan çıktığında "O ne lan" dediği anlar ve düşerken arka planda duyulan sesler olayın üzerindeki şüpheyi artırdı.

TÜBİTAK İNCELEMESİ GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelenen görüntülerde duyulan arka plan seslerinin netleştirilmesi için kayıtları TÜBİTAK'a gönderdi. Güllü düştüğünde kameraların kayıt aldığı sesler arasında "Bırak beni, beni bırak", "Seni şimdi atacağım" gibi konuşmalar çıkınca Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.